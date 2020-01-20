Четыре зала и серебряные экраны: в Сызрани откроется новый кинотеатр

20 Янв. 2020 2020-01-20T18:08:10+03:00

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В Сызрани все готово к открытию первого большого кинотеатра в городе. В ТЦ Мираж появятся четыре кинозала. Как обещают, здесь будут экраны с серебряным покрытием, единственные в области лазерные проекторы Дарко. Также зрителям обещают хорошую акустику

Пока что в кинотеатр набирают персонал. В кинотеатре четыре зала, всего здесь поместятся 491 зритель.

-Для нас это очень хорошая новость, мы ждём открытия большого кинотеатра. Сызрань - огромный город, конечно же, мы хотим смотреть качественное кино, не выезжая за его пределы, - говорит жительница Сызрани Юлия Самракова.

Посмотреть киноновинки можно будет уже с 23 января.