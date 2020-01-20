Развязку около Тольятти построят уже к октябрю 2019 года

20 Янв. 2020 2020-01-20T19:44:38+03:00

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Развязка на трассе М-5 под Тольятти будет достроена уже к октябрю 2020 года. Сроки сдачи объекта затянулись из-за того, что пришлось переносить высоковольтные линии электропередач. Только в конце осени стало известно, что перенос необходим. Подрядчик сначала брал на перерыв три месяца, но сроки были сорваны. Речь шла о том, что развязка уже будет готова к концу лета 2020 года.

Губернатор Дмитрий Азаров уже критиковал подрядчиков за слишком медленную работу. Но в этот раз они собираются исправиться. Компания Волгамост уже согласовала изменения в размещение линий. В феврале госэкспертиза уже должна согласовать проект. Об этом сообщил на заседании глава Тольятти Сергей Анташев.

ИСТОЧНИК KP.RU