В Сызрани автограф Матери драконов продают за 8000 рублей

20 Янв. 2020 2020-01-20T21:39:15+03:00

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В Сызрани некий Андрей пытается продать автограф Эмилии Кларк. Актриса стала известна после того, как сыграла Дейнерис Таргариен в сериале Игры престолов. Откуда у жителя глубинки оказалась роспись Матери Драконов на открытке с ее изображением, из объявления автора неясно.Правда, в описании он уверяет, что это не печать, а оригинал. Видно, что открытку хранят бережно, она обернута в пленку.

Объявление висит уже три дня, пока покупателей не нашлось. Видимо, запрошенная сумма кажется слишком высокой.

В то же время в Самаре пытаются продать автограф футбольного тренера Йоахима Лева за 35 тыс рублей. А вот автограф Никулина оценили всего в две тысячи рублей. Буквально за копейки - всего-то 500 рублей - готовы отдать карточку, на которой запечатлел свое имя Егор Крид.

ИСТОЧНИК KP.RU