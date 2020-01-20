В Сызрани автограф Матери драконов продают за 8000 рублей
В Сызрани некий Андрей пытается продать автограф Эмилии Кларк. Актриса стала известна после того, как сыграла Дейнерис Таргариен в сериале Игры престолов. Откуда у жителя глубинки оказалась роспись Матери Драконов на открытке с ее изображением, из объявления автора неясно.Правда, в описании он уверяет, что это не печать, а оригинал. Видно, что открытку хранят бережно, она обернута в пленку.
Объявление висит уже три дня, пока покупателей не нашлось. Видимо, запрошенная сумма кажется слишком высокой.
В то же время в Самаре пытаются продать автограф футбольного тренера Йоахима Лева за 35 тыс рублей. А вот автограф Никулина оценили всего в две тысячи рублей. Буквально за копейки - всего-то 500 рублей - готовы отдать карточку, на которой запечатлел свое имя Егор Крид.
ИСТОЧНИК KP.RU