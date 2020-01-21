2020-01-21T09:22:42+03:00
Происшествия

В Самарской области продавец бытовой техники обворовал пенсионерку

Мужчина стащил из сумки женщины около 16 тысяч рублей [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
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Продавца бытовой техники задержали и завели на него делоПродавца бытовой техники задержали и завели на него делоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области полицейские поймали вора, который обокрал 69-летнюю пенсионерку. Преступник оставил жительницу Тольятти без 16 тысяч рублей. При этом женщина сама впустила к себе в дом злоумышленника.

- Пенсионерка рассказала, что к ней в квартиру приходили два торговых представителя. Они предлагали женщине купить бытовую технику, но ей ничего не понравилось. После ухода продавцов она заметила, что из сумки, которая находилась в прихожей, пропали деньги, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские разыскали предполагаемого преступника. Им оказался 38-летний мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. По данным полицейских, он украл деньги, пока его коллега общался с пенсионеркой. В отношении мужчины стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Кража». Тольяттинец сознался в содеянном и возместил женщине ущерб.

В Тольятти продавец бытовой техники обокрал пенсионерку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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