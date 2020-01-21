В Самарской области продавец бытовой техники обворовал пенсионерку
В Самарской области полицейские поймали вора, который обокрал 69-летнюю пенсионерку. Преступник оставил жительницу Тольятти без 16 тысяч рублей. При этом женщина сама впустила к себе в дом злоумышленника.
- Пенсионерка рассказала, что к ней в квартиру приходили два торговых представителя. Они предлагали женщине купить бытовую технику, но ей ничего не понравилось. После ухода продавцов она заметила, что из сумки, которая находилась в прихожей, пропали деньги, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские разыскали предполагаемого преступника. Им оказался 38-летний мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. По данным полицейских, он украл деньги, пока его коллега общался с пенсионеркой. В отношении мужчины стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Кража». Тольяттинец сознался в содеянном и возместил женщине ущерб.
В Тольятти продавец бытовой техники обокрал пенсионерку.
ИСТОЧНИК KP.RU