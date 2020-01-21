2020-01-21T16:48:48+03:00
Происшествия

Глава Следственного комитета России заинтересовался выводами следствия о гибели девочки в самарской больнице

Региональные следователи уже дважды не находили состава преступления в действиях медиков, после операции которых в Самаре погибла девочка-подросток
Александра БУДАЕВА
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Мама и папа хранят фотографию с дочерью. Это единственное, что у них осталосьМама и папа хранят фотографию с дочерью. Это единственное, что у них осталосьФото: Из личного архива героя публикации
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Расследование гибели Ани Пузиковой из Самарской области выходит на новый этап. После публикации в "Комсомолке" о деле заговорили на федеральном уровне, и недавно глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался, в чем суть этого дела.

- Он потребовал подробного доклада от руководителя регионального следственного управления о проведенных следственных действиях и принятом процессуальном решении по уголовному делу о гибели девочки, - сообщают в СК России.

Напомним, Аня Пузикова в декабре 2017 года легла в Самара не плановую операцию на ноге. Вскоре ее нога опухла, началось заражение крови, под новый год врачи ампутировали ногу, но спасти 16-летнюю девочку-подростка не смогли, и 10 января 2018 года она умерла.

После этого было проведено несколько экспертиз, каждая из которых пришла к выводу о том, что врачи не виноваты, после чего самарские следователи отказали в возбуждении уголовного дела. При этом специалисты делали разные выводы: кто-то говорил, что у девочки был рак, который неправильно лечили, а кто-то ссылался на вирусы-микробы, которые привели к осложнениям после операции.

Родители Ани Пузиковой с этим не согласны:по их мнению, ребенок не мог просто так умереть в клинике с современным медицинским оборудованием: по их словам, когда девочке становилось хуже, дежурные персонал отказался вызвать лечащего врача, потому что были выходные. А потом уже было поздно.

В ответ на наш запрос в Роспотребнадзоре по Самарской области корреспондентам "КП-Самара" сообщили, что на протяжении многих лет в Клиниках СамГМУ летальных исходов от инфекционных заболеваний не было, а последняя проверка соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, которую проводили осенью 2019 года, нарушений не выявила.

ИСТОЧНИК KP.RU

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