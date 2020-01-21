2020-01-21T20:16:11+03:00
Происшествия

Житель Новокуйбышевска украл у российского кинематографа 5 млн рублей

Эти деньги ему выделили на открытие кинотеатра он, по версии следствия, их присвоил
Александра БУДАЕВА
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Следствие считает, что подозреваемый изначально не собирался заниматься никаким кинозаломСледствие считает, что подозреваемый изначально не собирался заниматься никаким кинозаломФото: Архив "КП"
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Тольяттинская полиция возбудила уголовное дело в отношении предпринимателя, который проживает в Новокуйбышевске. Его подозревают в присвоении 5 млн рублей.

- Деньги были выделены в 2016 году Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии на оборудование и открытие кинозала в городе Серов Свердловской области, - рассказали корреспондентам "КП-Самара" собственные источники в правоохранительных органах.

Мужчина действовал через другую контору, какое отношение он к ней имел на самом деле, сейчас разбираются следователи. На данный момент точно известно, что деньги до кинозала так и не дошли.

В январе 2019 года сотрудники подразделения экономической безопасности вышли на Павла В., он и стал главным фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Теперь предпринимателю грозит до 10 лет реального лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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