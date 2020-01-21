Выскочила прямо под колеса: в центре Самары насмерть сбили женщину-пешехода
Пока не ясно, переходила ли женщина дорогу по пешеходному переходу или в запрещенном месте
На месте происшествия работали сотрудники полицииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня вечером в Октябрьском районе Самары насмерть сбили женщину. Очевидцы говорят, что автомобиль двигался по пр.Масленникова со стороны ул.Маломосковской в направлении ул.Подшипниковой.
- По предварительным данным, женщина неожиданно вышла на проезжую часть, - сообщили корреспондентам "КП-Самара" в областном МВД. - Пострадавшая скончалась до приезда медиков.
Женщине было 57 лет, на данный момент силовики выясняют, переходила ли она дорогу в запрещенном или разрешенном месте. Опрос очевидцев произошедшего продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU