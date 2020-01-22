В Самаре на улице Осипенко женщина угодила под колеса Kia Rio

22 Янв. 2020 2020-01-22T10:31:27+03:00

Женщина решила перейти дорогу в неположенном месте и попала под колеса авто Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Полицейские проводят проверку по факту ДТП, которое произошло днем во вторник, 21 января, на улице Осипенко в Самаре. Там в районе дома № 3 около 13:45 под колеса иномарки угодила женщина.

- На пешехода наехал 33-летний водитель на автомобиле Kia Rio. Автомобилист двигался со стороны улицы Мичурина в направлении проспекта Ленина, когда 50-летняя женщина решила перейти дорогу в неположенном месте, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося женщина получила различные травмы. Ее на автомобиле скорой помощи в тяжелом состоянии доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU