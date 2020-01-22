Жители Самарской области смогут сдать пластиковые крышки и помочь 3-летнему мальчику услышать маму

22 Янв. 2020 2020-01-22T10:58:13+03:00

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В Самарской области стартовал очередной этап социально-экологического проекта «Крышки-неваляшки», в рамках которого в регионе идет сбор крышек от пластиковых бутылок. Акцию в очередной раз проводит группа компаний «ЭкоВоз».

- Все собранные крышки в дальнейшем будут направлены на переработку на наш завод. Все вырученные от реализации пластика средства пойдут на благотворительность, - рассказали организаторы проекта.

Так, благодаря сбору пластиковых крышек уже удалось помочь мальчику Андрею из Самары, у которого были проблемы со слухом, реабилитационному центру Тольятти «Ариадна», спортсмену Илье Рудольфу и многим другим.

В этот раз хотят помочь трехлетнему Ивану Федотову из Самары. У мальчика микротия, врожденная атрезия наружного слухового прохода, смешанная тугоухость 3-4 степени на одно ухо. В России Ивану смогут помочь только, когда ему исполнится 10 лет, а вот в США операцию могут провести уже через полгода. Мальчика предварительно записали на осень, осталось только собрать необходимую сумму. В этом ему уже помогает благотворительный фонд «Евита». Адреса, куда можно сдать крышечки и тем самым помочь ребенку услышать маму, смотрите тут.

ИСТОЧНИК KP.RU