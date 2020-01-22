В Самаре неизвестный водитель при движении задним ходом сбил пенсионерку и уехал

22 Янв. 2020 2020-01-22T11:12:35+03:00

За рулем неустановленного автомобиля с номером 219, предположительно, находился мужчина Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Все произошло вечером 20 января во дворе на улице Челюскинцев

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В Самаре полицейские ищут водителя, который вечером в понедельник, 20 января, сбил пешехода и уехал. Произошло все около 20:30 возле дома № 40 по улице Челюскинцев.

- Установлено, что неизвестный водитель, предположительно, мужчина, управляя автомобилем с госномером, предположительно, 219, двигался задним ходом по дворовому проезду со стороны проспекта Ленина в направлении улицы Мичурина. Он сбил 82-летнюю женщину, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские просят всех, кто стал свидетелем данного ДТП или что-либо знает о личности скрывшегося водителя, сообщить об этом по телефонам: 8 (846) 951-91-21, 89272961735, 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

ИСТОЧНИК KP.RU