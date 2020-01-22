2020-01-22T11:37:24+03:00
Общество

В Самарской области слишком настойчивых коллекторов наказали на 2 млн рублей

В 2019 году самарцы направили приставам почти тысячу жалоб на эти организации
Анастасия ФИЛАТОВА
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Коллекторов привлекли к ответственности за чрезмерную настойчивостьКоллекторов привлекли к ответственности за чрезмерную настойчивостьФото: Николай АЛЕКСАНДРОВ
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Жители Самарской области продолжают жаловаться на слишком настырных коллекторов. Только за 2019 год в службу приставов поступило 926 обращений от граждан.

- За прошлый год в отношении чересчур настойчивых коллекторов было составлено 63 протокола о правонарушениях. Им были назначены штрафы на общую сумму более 2 млн рублей, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Так, приставы за 12 месяцев 2019 года провели 47 внеплановых проверок в отношении коллекторских организаций. Они нашли 30 нарушений. Суды региона рассмотрели 50 административных дел. Фирмам выписали штрафы на суммы от 20 до 55 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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