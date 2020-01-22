2020-01-22T12:04:11+03:00
Происшествия

Фуру нашли, а товар нет: по дороге в Самару бесследно исчезли 20 тонн сыра

Молочную продукцию должны были привезти из Подмосковья 19 января, но что-то пошло не так
Анастасия ФИЛАТОВА
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Полицейские выясняют, куда пропал сыр и кто приложил к этому рукиПолицейские выясняют, куда пропал сыр и кто приложил к этому рукиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Полицейские разбираются в таинственном исчезновении 20 тонн сыра, которые должны были на днях привезти в Самару. Фура с товаром пропала по пути из подмосковного Солнечногорска. Машину нашли, а вот крупная партия сыра бесследно исчезла.

- 15 января две компании заключили договор на перевозку 20 тонн сыра, спустя два дня товар загрузили в грузовик Ford с полуприцепом-фургоном. Сотрудник компании-получателя товара — 54-летний мужчина — должен был доставить сыр в Самару 19 января, но так до туда и не доехал, - пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

Фуру нашли в Москве вечером во вторник, 21 января, на Ленинградском шоссе, а пустой прицеп — там же, но уже возле другого здания. Сумма ущерба сейчас устанавливается. Полицейские проводят по данному факту проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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