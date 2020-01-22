2020-01-22T12:13:26+03:00
Общество

Компания «АКОМ» вошла в топ-25 национального рейтинга «ТехУспех-2019»

Отечественный лидер аккумуляторной отрасли – АО «АКОМ» - стал участником восьмого ежегодного Национального рейтинга российских высокотехнологичных быстроразвивающихся компаний «ТехУспех-2019»
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Рейтинг «ТехУспех» формируется ежегодно с 2012 года и нацелен на поиск, мониторинг и продвижение перспективных быстрорастущих технологических компаний, которые обладают высоким потенциалом лидерства как на российском, так и на глобальном рынке. Для ранжирования компаний в рамках основного рейтинга используется три критерия: быстрорастущие — по темпам роста выручки; инновационные — компании, которые выпускают высокотехнологическую продукцию, а также по объему экспорта.

По данным Российской венчурной компании (РВК), ежегодно составляющей рейтинг, в 2019 году заявки на участие подали 379 компаний, из которых только 110 стали участниками рейтинга. «АКОМ» занимает 24 место среди крупных производителей с выручкой свыше 2 млрд. руб. Компания улучшила свои показатели по всем применяемым критериям.

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