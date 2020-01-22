2020-01-22T12:25:20+03:00
Происшествия

В Тольятти водитель опрокинул BMW X5 и сбежал, бросив раненного пассажира

Автомобилист нарушил ПДД и спровоцировал ДТП
Анастасия ФИЛАТОВА
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Водитель в снегопад не справился с управлением и выехал на разделительную полосуВодитель в снегопад не справился с управлением и выехал на разделительную полосуФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Полицейские проводят проверку по факту серьезного ДТП, которое произошло вечером во вторник, 21 января, в Тольятти. Там примерно в 20:00 в районе дома № 99 по проспекту Степана Разина опрокинулся автомобиль BMW X5. Водитель иномарки дожидаться полицейских и медиков не стал и поспешил покинуть место ДТП.

- Автомобилист, двигаясь в условиях снегопада по улице Маршала Жукова со стороны Приморского бульвара в направлении улицы Спортивной, не справился с управлением, выехал на разделительную полосу и опрокинулся. После этого он скрылся с места ДТП, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося пострадал 42-летний пассажир BMW. Медики осмотрели его и назначили амбулаторное лечение. На водителя собираются завести два административных дела за оставление места ДТП и за нарушение ПДД, которое повлекло причинение вреда человеку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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