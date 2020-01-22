В Самаре наледь с крыши дома на Авроре рухнула на девочку-подростка

22 Янв. 2020 2020-01-22T12:57:12+03:00

Самарцев призывают быть осторожнее во время оттепели и не ходить близко к домам Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

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В Самаре произошел первый в этом году случай падения наледи с крыши на человека. ЧП произошло вечером во вторник, 21 января, в Советском районе города.

- Сообщение о сходе наледи с крыши жилого дома на улице Авроры, 175 поступило на пульт дежурного в 23:40. В результате случившегося пострадала девочка 2004 года рождения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

По данным оперативного ведомства, пострадавшую направили на обследование в больницу имени Н.И. Пирогова. Сотрудники МЧС призывают самарцев во время оттепели не ходить слишком близко к домам, потому что возможен сход снега и наледи. Особенно не стоит испытывать судьбу, когда перед домом натянута сигнальная лента или уже видны следы падения снега.

ИСТОЧНИК KP.RU