2020-01-22T13:17:29+03:00
Общество

«Страшно взглянуть»: самарцы пожаловались на плохое состояние станции метро «Победа»

В метрополитене рассказали, когда подземку приведут в порядок
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Ольга ЮжФото: Ольга ЮжФото: Twitter.com
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Жители Самары пожаловались на плачевное состояние станции метро «Победа». Там протекает крыша, расходятся деформационные швы, а буква «П» в названии станции и вовсе куда-то пропала.

- В этом году такая дата со дня Победы, а на станцию метро «Победа» страшно взглянуть. На других станциях почти тоже самое. Кто-то вообще отвечает за их внешний вид? - написала в твиттере одна из горожанок.

В МП «Самарский метрополитен» в ответ на это сообщили, что на станции метро «Победа» уже ведется ремонт. Подрядчик занимается герметизацией швов перекрытий. Рабочих там не видно, потому что трудятся они по ночам, когда станция уже закрывается. Завершить все работы подрядчик должен до 15 февраля.

Напомним, компанию, которая приведет в порядок станцию, выбрали по итогам электронного аукциона. Победителем признали ООО «Интерсервис». За свои услуги организация запросила 875,6 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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