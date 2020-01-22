В Жигулевске настойчивый мужчина пытался в машине соблазнить полицейского взяткой

22 Янв. 2020 2020-01-22T14:02:17+03:00

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В Жигулевске 61-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела. Под статью его подвел алкоголь, который он нелегально хранил в гараже. Мужчина не хотел, чтобы полицейские проводили в отношении него проверку, и предложил им взятку, но подкупить их ему так и не удалось.

- Сотрудники полиции нашли в гараже мужчины алкоголь без акцизных марок и с признаками подделки. Они изъяли оттуда более 1 тысячи литров алкоголя. Мужчина рассказал, что планировал в дальнейшем реализовать продукцию, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Подозреваемый очень не хотел, чтобы полицейские проводили в отношении него проверку и решил договориться с ними. Находясь в служебном автомобиле, он предложил одному из стражей порядка взятку в 200 тысяч рублей. Полицейский сразу же отказался и пригрозил уголовным наказанием, но пенсионер был решителен и настойчив. Закончилось все тем, что мужчину задержали сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции по Ставропольскому району. В СУ СК по Самарской области по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки». Мужчине может грозить до 8 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU