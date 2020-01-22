2020-01-22T14:52:23+03:00
Общество

В Самаре директор крупной компании выиграл в лотерею более 2,5 млн рублей

Счастливый билет мужчина приобрел в интернете
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самарец составил выигрышную комбинацию чисел и стал обладателем крупного кушаСамарец составил выигрышную комбинацию чисел и стал обладателем крупного куша
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В Самарской области продолжает расти число лотерейных миллионеров. Недавно стало известно, что житель Самары Руслан Байбиков стал счастливым обладателем более 2,5 млн рублей. Счастливый билет мужчина купил на сайте «Столото». Выиграть в лотерею ему помогли усидчивость и аналитические способности.

- Я проанализировал архив тиражей и составил выигрышную комбинацию чисел. Я безумно обрадовался своей победе. Первой о ней узнала супруга, а потом уже и мои коллеги, - приводит пресс-служба «Столото» слова счастливчика.

Известно, что самарец является директором крупной компании, которая сдает в аренду спецтехнику. Мужчина еще не определился, куда потратит выигрыш, но обязательно хочет сделать подарки своим родным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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