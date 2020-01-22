2020-01-22T15:15:44+03:00
Общество

Названы самые востребованные российские разработки на зарубежном рынке

По словам Аркадия Дворковича, отечественным компаниям есть, чем удивить мир
Анастасия ФИЛАТОВА
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Российские разработки в сфере кибербезопасности и искусственного интеллекта успешно продают за рубежРоссийские разработки в сфере кибербезопасности и искусственного интеллекта успешно продают за рубежФото: pixabay.com
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Стало известно, какие российские разработки наиболее востребованы на международном рынке. О перспективных направлениях развития отечественных технологий рассказал председатель фонда «Сколково», глава международной шахматной федерации Аркадий Дворкович.

- Наиболее успешно на зарубежные рынки выходят разработки в сфере финтеха, искусственного интеллекта и кибербезопасности, - приводит News.ru слова Аркадия Дворковича.

По его словам, успешное развитие технологий можно наблюдать и в других областях. Перспективными направлениями Аркадий Дворкович также считает фармацевтику, сельское хозяйство и умные города. Разработки в этих сферах российских компаний тоже могут найти свое применение и за рубежом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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