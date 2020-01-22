Названы самые востребованные российские разработки на зарубежном рынке
Стало известно, какие российские разработки наиболее востребованы на международном рынке. О перспективных направлениях развития отечественных технологий рассказал председатель фонда «Сколково», глава международной шахматной федерации Аркадий Дворкович.
- Наиболее успешно на зарубежные рынки выходят разработки в сфере финтеха, искусственного интеллекта и кибербезопасности, - приводит News.ru слова Аркадия Дворковича.
По его словам, успешное развитие технологий можно наблюдать и в других областях. Перспективными направлениями Аркадий Дворкович также считает фармацевтику, сельское хозяйство и умные города. Разработки в этих сферах российских компаний тоже могут найти свое применение и за рубежом.
ИСТОЧНИК KP.RU