2020-01-22T15:33:17+03:00
Общество

Света белого не видят: городская ГИБДД замерила тонировку у самарских автомобилей

Под прицелом оказались 15 самарских перекрестков
Александра БУДАЕВА
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Городская ГИБДД проверила уровень тонировкиГородская ГИБДД проверила уровень тонировки
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Сегодня в Самаре инспекторы ГИБДД провели рейд по тонировке. Полицейские экипажи выставили на 15 перекрестках, причем выбирали те, где транспорта ездит побольше.

Силовики останавливали автомобили и замеряли светопропускаемость стекол автомобилей, на которых ездят горожане, при помощи специального прибора. В итоге ДПСники зафиксировали более сотни нарушений. Некоторые водители устраняли их на месте и сдирали тонировку прямо на глазах у полицейских.

- Это делается для обеспечения безопасности самих водителей, - уверяет командир 2 батальона полка ДПС ГИБДД У МВД России по г. Самаре подполковник полиции Сергей Шутраев. - В темноте тонировка сильно ухудшает видимость и может стать причиной ДТП.

На сегодняшний день штраф за чрезмерную тонировку (по ГОСТу на лобовом и передних боковых стеклах она должна быть не менее 70%) составляет 500 рублей. Плюс инспектор предъявляет требование по устранению нарушения. Если водитель не успеет все сделать в течение суток, то в следующий раз его будут привлекать к ответственности уже за неисполнение требований сотрудника ДПС. А за это могут и под арест отправить.

Самарец сдирает тонировку с машины.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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