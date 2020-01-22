В Самаре мужчина напился и едва не убил отверткой друга семьи

22 Янв. 2020 2020-01-22T15:48:47+03:00

Самарец пытался выдать себя за невменяемого, но у него ничего не вышло

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В Самаре в ближайшее время предстанет перед судом 29-летний местный житель, который пытался убить отверткой лучшего друга его родителей. Произошло все летом 2019 года в квартире одного из домов в Кировском районе.

- По версии следствия, мужчина в пьяном виде пришел в квартиру друга семьи под предлогом поиска якобы забытого там имущества. В какой-то момент он начал беспричинно наносить удары отверткой 60-летнему мужчине, - сообщили в прокуратуре Кировского района.

Крики потерпевшего услышали соседи. Они вызвали скорую помощь и полицию. К счастью, мужчину удалось спасти, а его обидчика — задержать. В ходе следствия подозреваемый пытался уверить всех, что он на момент преступления находился в невменяемом состоянии. Якобы агрессию вызвал алкоголь. Кроме того, самарец заявил о провалах в памяти. Экспертная комиссия в доводы мужчины не поверила и признала его вменяемым. Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела, которое было возбуждено по статье «Покушение на убийство», и направили его на рассмотрение в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU