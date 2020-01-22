В Самаре замерят колеи на улице Ново-Садовой и Московском шоссе

22 Янв. 2020 2020-01-22T16:01:57+03:00

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В Самаре горожане вновь начали жаловаться на появление колеи на дорогах. Речь идет о Московском шоссе, а также улицах Ново-Садовой и Советской Армии.

- Улица Советской Армии от Московского шоссе до Ново-Садовой. Вроде и ремонт делали недавно, но вместе со снегом исчезает и асфальт. На пересечении Советской Армии и Московского шоссе - колея, - написал в твиттере самарец.

На обращение горожанина отреагировал заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов. Он сообщил, что Московское шоссе и улица Ново-Садовая находятся на гарантии. Весной обе магистрали осмотрят и замерят там колею. Допустимая — 30 мм, а предельно допустимая — 35 мм. Если будут выявлены превышения норм, то подрядчику направят претензию.

Что касается улицы Советской Армии, что в департаменте городского хозяйства и экологии сообщили, что дорогу ремонтировали картами в 2016 году. Гарантия на работы действовала 2 года. Чиновники пообещали внести улицу Советской Армии в лист ожидания. Дорогу обновят при выделении финансирования.

ИСТОЧНИК KP.RU