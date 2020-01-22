2020-01-22T16:01:57+03:00
Общество

В Самаре замерят колеи на улице Ново-Садовой и Московском шоссе

Горожане вновь начали жаловаться на появление волн на дорогах
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Самаре горожане вновь начали жаловаться на появление колеи на дорогах. Речь идет о Московском шоссе, а также улицах Ново-Садовой и Советской Армии.

- Улица Советской Армии от Московского шоссе до Ново-Садовой. Вроде и ремонт делали недавно, но вместе со снегом исчезает и асфальт. На пересечении Советской Армии и Московского шоссе - колея, - написал в твиттере самарец.

На обращение горожанина отреагировал заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов. Он сообщил, что Московское шоссе и улица Ново-Садовая находятся на гарантии. Весной обе магистрали осмотрят и замерят там колею. Допустимая — 30 мм, а предельно допустимая — 35 мм. Если будут выявлены превышения норм, то подрядчику направят претензию.

Что касается улицы Советской Армии, что в департаменте городского хозяйства и экологии сообщили, что дорогу ремонтировали картами в 2016 году. Гарантия на работы действовала 2 года. Чиновники пообещали внести улицу Советской Армии в лист ожидания. Дорогу обновят при выделении финансирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре замерят колеи на улице Ново-Садовой и Московском шоссе
В Самаре мужчина напился и едва не убил отверткой друга семьи
Света белого не видят: городская ГИБДД замерила тонировку у самарских автомобилей
Названы самые востребованные российские разработки на зарубежном рынке
В Самаре директор крупной компании выиграл в лотерею более 2,5 млн рублей
Бывшего вице-мэра Самары назначили на пост зампреда правительства Ингушетии
В Жигулевске настойчивый мужчина пытался в машине соблазнить полицейского взяткой
Причиной пожара в тольяттинской квартире, где погибла семейная пара, могло стать курение
«Страшно взглянуть»: самарцы пожаловались на плохое состояние станции метро «Победа»
В Самаре наледь с крыши дома на Авроре рухнула на девочку-подростка
В Тольятти водитель опрокинул BMW X5 и сбежал, бросив раненного пассажира
Компания «АКОМ» вошла в топ-25 национального рейтинга «ТехУспех-2019»
Фуру нашли, а товар нет: по дороге в Самару бесследно исчезли 20 тонн сыра
В Самарской области слишком настойчивых коллекторов наказали на 2 млн рублей
В Самаре неизвестный водитель при движении задним ходом сбил пенсионерку и уехал