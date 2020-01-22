«Сплинтер, ты ли это?» в Самарской области в общежитии поймали огромную крысу

22 Янв. 2020 2020-01-22T16:58:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самарской области в одном из общежитий поймали гигантскую крысу. Сообщение о необычной находке появилось в соцсетях во вторник, 21 января.

- Вот такие у нас в общежитии № 1 в Усолье живут друзья. Крыса по локоть без хвоста, - написал в группе Шигонского района неизвестный автор, приложив фотографию с пойманным грызуном.

Жителей региона такая находка не просто удивила, но и шокировала. Однако нашлись и те, кто «признал» в огромном грызуне наставника черепашек-ниндзя — мастера Сплинтера — владеющую восточными единоборствами крысу-мутанта. Кого-то находка совсем не удивила — якобы в Москве в подземке крысы и поболее попадаются. Кто-то же уверен, что снимок пойманного в общежитии грызуна — не более, чем фотошоп.

ИСТОЧНИК KP.RU