В Самаре влюбленная парочка хотела заработать много денег на торговле наркотиками

22 Янв. 2020 2020-01-22T18:47:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре перед судом предстанут 20-летняя девушка и ее сожитель. Их обвиняют в покушении на сбыт крупной партии наркотиков.

- По версии следствия, в октябре прошлого года обвиняемые сговорились в интернете с неустановленным человеком и приобрели производное наркотического средства в крупном размере. Забрав его из тайника, они планировали сбыть партию наркозависимым самарцам, - сообщили корреспонденту "КП-Самара" в прокуратуре Кировского района, сотрудники которой утвердили обвинительное заключение по делу.

Реализовать свой план до конца у влюбленных не получилось. В ходе оперативно-разыскных мероприятий силовики их задержали. Наркотики изъяты из незаконного оборота.

Молодой человек пытался заверить полицейских, что его девушка не причастна к преступлению. Стражи порядка проверили эти доводы и не нашли их подтверждения.

Сейчас уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU