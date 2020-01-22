2020-01-22T18:47:35+03:00
Происшествия

В Самаре влюбленная парочка хотела заработать много денег на торговле наркотиками

Полицейским удалось пресечь преступный план парня и его девушки
Михаил ГОРЮНОВ
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Подозреваемые предстанут перед судомПодозреваемые предстанут перед судомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре перед судом предстанут 20-летняя девушка и ее сожитель. Их обвиняют в покушении на сбыт крупной партии наркотиков.

- По версии следствия, в октябре прошлого года обвиняемые сговорились в интернете с неустановленным человеком и приобрели производное наркотического средства в крупном размере. Забрав его из тайника, они планировали сбыть партию наркозависимым самарцам, - сообщили корреспонденту "КП-Самара" в прокуратуре Кировского района, сотрудники которой утвердили обвинительное заключение по делу.

Реализовать свой план до конца у влюбленных не получилось. В ходе оперативно-разыскных мероприятий силовики их задержали. Наркотики изъяты из незаконного оборота.

Молодой человек пытался заверить полицейских, что его девушка не причастна к преступлению. Стражи порядка проверили эти доводы и не нашли их подтверждения.

Сейчас уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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