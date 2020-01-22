В Тольятти искали ребенка, который оставил маме страшную записку и исчез
Тревожная весть прошла по социальным сетям Тольятти сегодня вечером, в среду 22 января. Местные жители заявили, что пропал 13-летний Артем. Случилось это при весьма странных обстоятельствах.
- Пропал мальчик во 2 квартале! 13 лет! Красная куртка и синяя шапка! Написал записку "прости мама и прощай", - распространила информацию знакомая матери ребенка Наталья.
К счастью, все закончилось хорошо. Артема нашли. Как стало известно корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" сразу от нескольких источников, паренек поругался с мамой и был у друга. Сейчас с ним все хорошо - он жив и здоров.
ИСТОЧНИК KP.RU