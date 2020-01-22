2020-01-22T19:06:31+03:00
Общество

В Тольятти искали ребенка, который оставил маме страшную записку и исчез

Близкие 13-летнего мальчика несколько часов не знали, где он находится
Михаил ГОРЮНОВ
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К счастью, с мальчиком все хорошоК счастью, с мальчиком все хорошоФото: соцсети
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Тревожная весть прошла по социальным сетям Тольятти сегодня вечером, в среду 22 января. Местные жители заявили, что пропал 13-летний Артем. Случилось это при весьма странных обстоятельствах.

- Пропал мальчик во 2 квартале! 13 лет! Красная куртка и синяя шапка! Написал записку "прости мама и прощай", - распространила информацию знакомая матери ребенка Наталья.

К счастью, все закончилось хорошо. Артема нашли. Как стало известно корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" сразу от нескольких источников, паренек поругался с мамой и был у друга. Сейчас с ним все хорошо - он жив и здоров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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