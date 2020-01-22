2020-01-22T19:25:57+03:00
Общество

Самарцы пожаловались на ужасное состояние дороги на Заводском шоссе

В департаменте градостроительства заявили, что проблема решается
Михаил ГОРЮНОВ
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Рабочие устраняют проблемы на указанных участкахРабочие устраняют проблемы на указанных участкахФото: соцсети
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Жители областной столицы недовольны состоянием дорог в городе. В частности, возмущения вызывает Заводское шоссе.

- На заводском шоссе капитальный ремонт дороги,это хорошо,но из-за этого дорога в большом слое грязевой жижи! Объездные пути, где перекопано, не выравнены! А пешеходу вообще только в резиновых сапогах перейти дорогу можно! - пишет в твиттере самарец Никита.

Автор поста добавляет, что грязь развезли и на улицу Ближнюю:

- Пока дойдешь до работы, будешь по колено в грязи!

Никита попросил представителей власти разобраться.

Отреагировали в департаменте градостроительства города.

- Ведутся устранения замечаний на проблемных участках дороги, - сообщили там и предоставили фото с места событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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