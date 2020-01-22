Самарцы пожаловались на ужасное состояние дороги на Заводском шоссе
Жители областной столицы недовольны состоянием дорог в городе. В частности, возмущения вызывает Заводское шоссе.
- На заводском шоссе капитальный ремонт дороги,это хорошо,но из-за этого дорога в большом слое грязевой жижи! Объездные пути, где перекопано, не выравнены! А пешеходу вообще только в резиновых сапогах перейти дорогу можно! - пишет в твиттере самарец Никита.
Автор поста добавляет, что грязь развезли и на улицу Ближнюю:
- Пока дойдешь до работы, будешь по колено в грязи!
Никита попросил представителей власти разобраться.
Отреагировали в департаменте градостроительства города.
- Ведутся устранения замечаний на проблемных участках дороги, - сообщили там и предоставили фото с места событий.
ИСТОЧНИК KP.RU