2020-01-22T20:13:13+03:00
Общество

Депутат госдумы от Самарской области Александр Хинштейн стал председателем комитета по информполитике и информтехнологиям

Политик пообещал, что будет работать по принципу максимальной открытости
Михаил ГОРЮНОВ
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Александр Хинштейн благодарен коллегам за поддержку ФОТО: твиттер Госдумы РФАлександр Хинштейн благодарен коллегам за поддержку ФОТО: твиттер Госдумы РФ
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Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн получил новую должность. Он занял пост председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.

- Государственная дума единогласно избрала меня председателем Комитета по информполитике, информтехнологиям и связи, в связи с переходом Л.Левина на работу в

правительстве Российской федерации, - отметил политик в своем твиттере. Хиншейтн также поблагодарил коллег за доверие и поддержку. Он отметил, что намерен и дальше строить свою работу по принципу максимальной открытости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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