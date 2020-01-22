Умер бывший начальник УВД Тольятти

22 Янв. 2020 2020-01-22T20:26:40+03:00

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Трагичную весть пришла сегодня в самарскую полицию. 22 января на 78 году жизни скончался бывший начальник УВД по городу Тольятти полковник милиции в отставке Борис Горбачев.

- Борис Федорович прослужил в органах внутренних дел более 30 лет. За время службы замещал различные должности от оперативного дежурного дежурной части до начальника Управления внутренних дел Тольятти, - отмечают в ГУ МВД России по Самарской области.

С 1990 по 1994 годы Горбачев возглавлял тольяттинскую милицию. После ухода на заслуженный отдых он не забыл про службу и 12 лет руководил советом ветеранов при управлении ОВД Тольятти.

За образцовое выполнение служебных обязанностей, высокое профессиональное мастерство и большой вклад в обеспечение порядка на улицах города награждали нагрудным знаком «Заслуженный работник МВД», медалями «За отличие в службе» 1,2,3 степеней.

В полиции отмечают, что светлая память о ветеране сохранится навсегда. Областное ГУ МВД выражает искренние соболезнования родным и близким Бориса Федоровича. Информация о месте и времени прощания с ним будет известна позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU