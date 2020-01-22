2020-01-22T22:48:19+03:00
Происшествия

В Самаре бесследно исчезла 53-летняя женщина, правоохранители не исключают ее убийства

Разбирательства во всех обстоятельствах исчезновения Елены Васиной продолжаются
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Волонтеры просят помощи очевидцев в поискахВолонтеры просят помощи очевидцев в поискахФото: соцсети
Изменить размер текста:

В Самаре разыскивают бесследно исчезнувшую женщину. 53-летняя Елена Васина не выходит на связь с 9 января. Поиском занимаются полицейские и волонтеры "Лизы Алерт".

- 9 января она ушла из дома на улице Партизанской. С тех пор ее никто не видел, - поделились с "КП-Самара" люди, знакомые с ситуацией.

Приметы Елены: рост 165 см, плотного телосложения, волосы темно-каштановые, стрижка короткая, глаза карие. Была одета: шапка сиреневая или голубая, пуховик тёмно-серый с меховым воротником, брюки черные, сапоги тёмные.

Между тем к делу уже подключились следователи. 20 января они возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Разбирательства продолжаются, всех, кто что-либо знает просят обращаться в ближайший отдел полиции или в "Лизу Алерт".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре бесследно исчезла 53-летняя женщина, правоохранители не исключают ее убийства
В Самаре толпа парней по наводке девушки избили и ограбили ее слепого знакомого
В самарской квартире женщину ударили ножом в шею, она скончалась
Станцию метро "Победа" планируют капитально отремонтировать
Умер бывший начальник УВД Тольятти
Депутат госдумы от Самарской области Александр Хинштейн стал председателем комитета по информполитике и информтехнологиям
Самарцы пожаловались на ужасное состояние дороги на Заводском шоссе
В Тольятти искали ребенка, который оставил маме страшную записку и исчез
В Самаре влюбленная парочка хотела заработать много денег на торговле наркотиками
Появилось видео с подозреваемым в угоне машины с ребенком в Кинеле
«Сплинтер, ты ли это?» в Самарской области в общежитии поймали огромную крысу
Нашли еще одну мертвую лису: в Самарской области выявили второй очаг бешенства
В Самаре замерят колеи на улице Ново-Садовой и Московском шоссе
В Самаре мужчина напился и едва не убил отверткой друга семьи
Света белого не видят: городская ГИБДД замерила тонировку у самарских автомобилей
Названы самые востребованные российские разработки на зарубежном рынке
В Самаре директор крупной компании выиграл в лотерею более 2,5 млн рублей
Бывшего вице-мэра Самары Владимира Сластенина отправили в Ингушетию
В Жигулевске настойчивый мужчина пытался в машине соблазнить полицейского взяткой
Причиной пожара в тольяттинской квартире, где погибла семейная пара, могло стать курение
«Страшно взглянуть»: самарцы пожаловались на плохое состояние станции метро «Победа»
В Самаре наледь с крыши дома на Авроре рухнула на девочку-подростка
В Тольятти водитель опрокинул BMW X5 и сбежал, бросив раненного пассажира
Компания «АКОМ» вошла в топ-25 национального рейтинга «ТехУспех-2019»
Фуру нашли, а товар нет: по дороге в Самару бесследно исчезли 20 тонн сыра
В Самарской области слишком настойчивых коллекторов наказали на 2 млн рублей
В Самаре неизвестный водитель при движении задним ходом сбил пенсионерку и уехал