В Самаре бесследно исчезла 53-летняя женщина, правоохранители не исключают ее убийства

22 Янв. 2020 2020-01-22T22:48:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре разыскивают бесследно исчезнувшую женщину. 53-летняя Елена Васина не выходит на связь с 9 января. Поиском занимаются полицейские и волонтеры "Лизы Алерт".

- 9 января она ушла из дома на улице Партизанской. С тех пор ее никто не видел, - поделились с "КП-Самара" люди, знакомые с ситуацией.

Приметы Елены: рост 165 см, плотного телосложения, волосы темно-каштановые, стрижка короткая, глаза карие. Была одета: шапка сиреневая или голубая, пуховик тёмно-серый с меховым воротником, брюки черные, сапоги тёмные.

Между тем к делу уже подключились следователи. 20 января они возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Разбирательства продолжаются, всех, кто что-либо знает просят обращаться в ближайший отдел полиции или в "Лизу Алерт".

ИСТОЧНИК KP.RU