В Самаре на Ново-Вокзальной прорвало теплосеть

23 Янв. 2020 2020-01-23T08:20:41+03:00

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В Самаре произошла очередная коммунальная неприятность. На улице Ново-Вокзальной было выявлено повреждение участка теплосети диаметром 500 мм.

- Поврежденный трубопровод уже вывели из работы, место дефекта локализовано и огорожено защитными конструкциями. Сейчас идет подготовка к проведению земляных работ, - сообщили в пресс-службе Предприятия тепловых сетей.

Сотрудники организации вместе с УК и ТСЖ на данный момент занимаются переводом местных жителей на резервную схему подачи тепла. Теплоэнергетики планируют завершить основные ремонтные работы до конца сегодняшнего дня, 23 января. ПТС приносит горожанам извинения за временные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU