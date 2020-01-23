Не смогла найти билет: в Самаре кондуктор автобуса вечером высадил школьницу посреди «поля»

23 Янв. 2020 2020-01-23T10:53:41+03:00

Девушка оплатила проезд картой школьника, но доказать это кондуктору ей так и не удалось

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В Самаре на днях с ученицей одной из школ произошла неприятная ситуация в автобусе. Девушка оплатила проезд картой, но в дальнейшем, когда кондуктор попросил показать ему свой билет, не смогла его найти. Слова пассажиров в защиту девушки действия не возымели, и в итоге ее высадили из автобуса прямо в «поле». История об этом облетела самарские соцсети и вызвала волну негодования.

Насколько известно, все произошло 21 января примерно в 21:00. В тот вечер 17-летняя девушка ехала от репетитора домой. На остановке «Площадь Памяти» она зашла в автобус № 1, следующий в сторону поселка Управленческий, и с помощью карты школьника оплатила проезд. Билет девушка положила в сумочку. На остановке «улица Ташкентская» к ней вновь подошел кондуктор. Он попросил школьницу показать билет, но та никак не могла его найти.

- Кондуктор сразу же стал хамить и угрожать, что высадит, если девушка не ускорится. После услышанных угроз, она начала сильно нервничать. У нее затряслись руки и пошли слезы. Пассажиры подтвердили, что девушка оплатила проезд, но кондуктор затыкал им рты, продолжая оскорблять ребенка, - поделились в соцсетях очевидцы.

Злополучный билет девушка нашла уже домаФото: Соцсети

По их словам, девушка предложила снова оплатить проезд, но кондуктор остановил автобус между остановками (между улицами Дальняя и Алма-Атинская) и высадил ее в поле, где даже не было тротуара. Придя домой, школьница все-таки нашла злополучный билет.

Горожане обратились в твиттере к департаменту транспорта и компании «СамараАвтоГаз». Они потребовали разобраться в данной ситуации и наказать кондуктора. Перевозчик в ответ на это сообщил, что в четверг, 23 января, кондуктора сняли с рейса. Сейчас по факту случившегося проводится служебное расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU