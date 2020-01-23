Гандболистки «Лады» обыграли «Динамо-Синару» в матче чемпионата России

23 Янв. 2020 2020-01-23T11:53:32+03:00

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«Лада» обыграла волгоградскую команду «Динамо-Синара» в матче предварительного этапа чемпионата России по гандболу среди женщин. Игра проходила в Тольятти и завершилась со счетом 37:23.

- Как выразился после матча главный тренер «Лады», бело-голубые просто-напросто «попали под раздачу», ведь тольяттинкам необходимо было качественно подготовиться к наиважнейшей битве со «Сторхамаром» в ближайшую субботу на этой же площадке в рамках Кубка ЕГФ. Потому-то автозаводчанки постарались действовать на полную катушку и всем своим составом, а не только лишь вторыми номерами, даже когда все в матче встало на законные места, - рассказали в пресс-службе «Лады».

Со «Сторхамаром» тольяттинки сыграют 25 января – в рамках группового этапа Кубка ЕГФ. В чемпионате России следующий матч «Лада» сыграет на выезде 29 января. Соперник – «Университет».

ИСТОЧНИК KP.RU