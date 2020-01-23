В Тольятти двое бывших транспортных полицейских заставили мужчину нарвать коноплю и завели на него дело

23 Янв. 2020 2020-01-23T14:27:13+03:00

Хитрый план теперь уже бывших стражей порядка раскрыли. Теперь их ждет суд

Изменить размер текста: A A

В Тольятти скоро предстанут перед судом бывший начальник линейного пункта полиции в речпорту и его подчиненный — старший оперуполномоченный. Их обвиняют в превышении должностных полномочий с угрозой применения насилия.

- Установлено, что 23 июля 2018 года транспортные полицейские потребовали от мужчины, которого заметили в употреблении наркотиков, признаться в фиктивном преступлении — в хранении марихуаны. В случае несогласия они угрожали ему применением физического насилия и обвинением в более тяжком преступлении, - сообщили в пресс-службе Приволжского СУ на транспорте СК России.

Стражи порядка вывезли мужчину в промышленную зону и заставили его набрать в пакет листья конопли. После этого они доставили его в Тольяттинский речной порт, где инсценировали задержание и оформили документы об изъятии наркотика. На основании этого в отношении тольяттинца было возбуждено уголовное дело.

В дальнейшем правда была раскрыта. Постарались сотрудники собственной безопасности транспортной полиции. Уголовное дело прекратили, а за мужчиной признали право на реабилитацию. Скоро полицейские, которых уже уволили со службы, предстанут перед судом. Их дело рассмотрит Комсомольский районный суд Тольятти.

ИСТОЧНИК KP.RU