2020-01-23T14:27:13+03:00
Происшествия

В Тольятти двое бывших транспортных полицейских заставили мужчину нарвать коноплю и завели на него дело

Хитрый план теперь уже бывших стражей порядка раскрыли. Теперь их ждет суд
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Экс-полицейские инсценировали задержание "преступника", предварительно запугав его угрозамиЭкс-полицейские инсценировали задержание "преступника", предварительно запугав его угрозамиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Тольятти скоро предстанут перед судом бывший начальник линейного пункта полиции в речпорту и его подчиненный — старший оперуполномоченный. Их обвиняют в превышении должностных полномочий с угрозой применения насилия.

- Установлено, что 23 июля 2018 года транспортные полицейские потребовали от мужчины, которого заметили в употреблении наркотиков, признаться в фиктивном преступлении — в хранении марихуаны. В случае несогласия они угрожали ему применением физического насилия и обвинением в более тяжком преступлении, - сообщили в пресс-службе Приволжского СУ на транспорте СК России.

Стражи порядка вывезли мужчину в промышленную зону и заставили его набрать в пакет листья конопли. После этого они доставили его в Тольяттинский речной порт, где инсценировали задержание и оформили документы об изъятии наркотика. На основании этого в отношении тольяттинца было возбуждено уголовное дело.

В дальнейшем правда была раскрыта. Постарались сотрудники собственной безопасности транспортной полиции. Уголовное дело прекратили, а за мужчиной признали право на реабилитацию. Скоро полицейские, которых уже уволили со службы, предстанут перед судом. Их дело рассмотрит Комсомольский районный суд Тольятти.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Обвиняемый в коррупции экс-замначльника Росгвардии Дмитрий Сазонов рассказал про свою тяжелую карьеру
На окраине Самары из-за «Лыжни России» перекроют две дороги
История «ожила»: самарские школьники «путешествуют» по фронтам с интерактивным календарем
Житель Самарской области игнорировал своего ребенка и угодил на 7 суток под арест
В Самаре отремонтировали поврежденный участок теплосети на Ново-Вокзальной
Проводил собрания в аварийных домах? В Самаре продолжается суд над экс-главой НОДа
В Самаре маркетолога компании будут судить за шесть коммерческих подкупов
Пересечет реку: в Самаре линию метро могут протянуть от Соцгорода до 18 км Московского шоссе
В Самаре водитель «Рено» сбил на «зебре» подростка и сам отвез его в больницу
«Крылья Советов» интересуются экс-вратарем сборной России Юрием Лодыгиным
В Тольятти двое бывших транспортных полицейских заставили мужчину нарвать коноплю и завели на него дело
Жители Самары вновь могут остаться без воды из-за образования шуги на Волге
Гандболистки «Лады» обыграли «Динамо-Синару» в матче чемпионата России