В Самаре водитель «Рено» сбил на «зебре» подростка и сам отвез его в больницу
В Самаре полицейские проводят проверку по факту ДТП, которое произошло утром в среду, 22 января, на улице Запорожской. Там в районе дома № 43 примерно в 7:20 под колеса «Рено» угодил 17-летний подросток.
- За рулем иномарки находился 61-летний водитель. Он, двигаясь со стороны улицы Дыбенко в направлении улицы Антонова-Овсеенко, не уступил дорогу молодому человеку, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
Сразу после этого автомобилист сам отвез пострадавшего подростка в больницу. Парня госпитализировали с травмой ноги. Что касается водителя, то он вернулся на место ДТП и вызвал полицейских.
ИСТОЧНИК KP.RU