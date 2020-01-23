В Самаре водитель «Рено» сбил на «зебре» подростка и сам отвез его в больницу

23 Янв. 2020 2020-01-23T12:50:12+03:00

Пожилой автомобилист не пропустил подростка на пешеходном переходе Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В Самаре полицейские проводят проверку по факту ДТП, которое произошло утром в среду, 22 января, на улице Запорожской. Там в районе дома № 43 примерно в 7:20 под колеса «Рено» угодил 17-летний подросток.

- За рулем иномарки находился 61-летний водитель. Он, двигаясь со стороны улицы Дыбенко в направлении улицы Антонова-Овсеенко, не уступил дорогу молодому человеку, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Сразу после этого автомобилист сам отвез пострадавшего подростка в больницу. Парня госпитализировали с травмой ноги. Что касается водителя, то он вернулся на место ДТП и вызвал полицейских.

ИСТОЧНИК KP.RU