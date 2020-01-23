2020-01-23T14:02:22+03:00
Происшествия

В Самаре маркетолога компании будут судить за шесть коммерческих подкупов

Мужчина обещал за деньги помогать другим предприятиям
Анастасия ФИЛАТОВА
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Маркетолог в общей сложности незаконно заработал более 300 тысяч рублейМаркетолог в общей сложности незаконно заработал более 300 тысяч рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре в ближайшее время предстанет перед судом ведущий специалист отдела маркетинга и стратегии ОАО, которого обвиняют в 6 эпизодах коммерческого подкупа. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

- По версии следствия, с конца 2017 года по начало 2018 года мужчина получил от представителя ООО в общей сложности более 100 тысяч рублей. За это он обещал предоставлять информацию о материалах, необходимых заказчику; помогать в приобретении оборудования; занижать его стоимость и оформлять необходимые документы, - рассказали правоохранители.

На этом прегрешения маркетолога не закончились. В конце 2018 года он получил от представителя другой фирмы более 248 тысяч рублей за содействие в выигрыше тендера по закупке металлоотходов по заниженным ценам; за помощь в заключении договора отгрузки лома с завода и за дальнейшее сотрудничество. Дело обвиняемого в коммерческом подкупе рассмотрит Кировский районный суд Самары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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