Житель Самарской области игнорировал своего ребенка и угодил на 7 суток под арест

23 Янв. 2020 2020-01-23T14:51:24+03:00

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В Самарской области привлекли к ответственности еще одного алиментщика, который долгое время игнорировал своего ребенка. Мужчина задолжал своему несовершеннолетнему сыну 127 тысяч рублей. Сначала его отправили на обязательные работы, но эта мера не помогла.

- В отношении мужчины был составлен протокол по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Суд назначил ему 100 часов обязательных работ, но должник не приступил к отбытию наказания. За это ему назначили новое наказание — арест на 7 суток, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

После того, как мужчина проведет положенный срок за решеткой, ему все-таки придется потрудиться на обязательных работах, а также погасить долг по алиментам. Если он так и не встанет на путь исправления, то ему будет грозить уже уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU