История «ожила»: самарские школьники «путешествуют» по фронтам с интерактивным календарем

23 Янв. 2020 2020-01-23T14:59:08+03:00

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В Самаре представили уникальный живой календарь, основанный на фотографиях куйбышевского фронтового корреспондента Николая Финикова. Первыми на интерактивную «экскурсию» отправились ученики самарской школы №6. Ребята 4 класса, с помощью старшеклассников установив специальную программу для считывания qr-кода, направили смартфоны на календарь и погрузились в военную атмосферу. Из динамиков телефонов гремит голос Левитана, фотографии становятся объемными: ожесточенные бои под Сталинградом, прорыв блокады Ленинграда, наступление Белорусского фронта, и, наконец, взятие Берлина – современные технологии оживили историю старых снимков. Их автор – военкор Николай Фиников, который вел хронику героических событий с самого первого дня войны в составе 21 армии.

- Папа ушел на фронт в первый день войны, - рассказал школьникам сын военного корреспондента Лев Фиников. – Он прошел ее всю - до Берлина, Праги, Дальнего Востока. Здесь вы видите победные залпы, которые дают наши солдаты на берегу Балтийского моря. Нам нельзя забывать эту войну, ребята. Если забыть о войне, она может вернуться, а этого нельзя допустить.

Ученики школы №6 и не забывают о героических страницах прошлого: прочную связь обеспечивают сами стены учреждения, которые еще помнят поколение выпускников 40-х, отправившихся защищать свою страну. Из них 68 – не вернулись в родной город, сложив головы на полях сражений. В память обо всех и каждом из них в школьном музее работает экспозиция «Они защищали Родину», где экскурсоводами выступают старшеклассники.

ИСТОЧНИК KP.RU