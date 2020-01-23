На окраине Самары из-за «Лыжни России» перекроют две дороги
В Самаре в начале февраля пройдет 38-ая всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Из-за этого в Красноглинском районе города временно перекроют проезд по двум дорогам.
- С 7:00 до 16:00 8 февраля будет ограничено движение транспорта по Красноглинскому шоссе от Волжского шоссе до улицы Сергея Лазо и по дороге на кладбище «Лесное» от Красноглинского шоссе до учебно-спортивного центра «Чайка», - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.
Как отмечают в городской администрации, ограничения не будут распространяться на спецмашины полиции, пожарных и скорой помощи. Горожан просят быть внимательнее и заранее планировать свои поездки.
Временная схема ограничения движения
ИСТОЧНИК KP.RU