2020-01-23T16:00:13+03:00
Общество

В Самаре из-за ремонта водопровода частично перекроют проезд на перекрестке Авроры/Дыбенко

Ограничения могут сказаться на интервале движения общественного транспорта
Анастасия ФИЛАТОВА
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Проезд частично ограничат вечером в четверг, 23 январяПроезд частично ограничат вечером в четверг, 23 январяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре в четверг, 23 января, частично перекроют движение транспорта на пересечении улиц Авроры и Дыбенко. Проезд ограничат из-за ремонта водопроводной линии.

- Частично движение транспорта будет ограничено с 22:00 23 января. Общественный транспорт будет ходить по своим обычным маршрутам: для проезда будет открыта одна полоса в сторону Центрального автовокзала, в обратную сторону — без изменений, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Отметим, что из-за сужения проезжей части интервал движения автобусов и маршруток может увеличится. Это может коснуться следующих маршрутов: №№ 22, 35, 39, 45, 56, 66, 21м, 46, 96, 99, 131, 140а, 141, 215, 392, 401, 429, 492. Ограничения будут действовать до окончания ремонтных работ.

Схема частичного перекрытия проезда

Схема частичного перекрытия проезда

ИСТОЧНИК KP.RU

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