2020-01-23T16:20:11+03:00
Общество

В Самаре хотят построить крытый велотрек и 10 станций проката велосипедов

Реализацией этих планов власти займутся в рамках концессионных соглашений
Анастасия ФИЛАТОВА
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Велопрокаты и велотреки могут построить на основе концессионных соглашенийВелопрокаты и велотреки могут построить на основе концессионных соглашенийФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Власти Самарской области намерены заключить в 2020 году несколько концессионных соглашений для реконструкции или строительства социальных и спортивных объектов. Два из них будут касаться велосипедистов. Для них в Самаре хотят обустроить крытый велотрек и станции велопроката. Об этом говорится в соответствующем распоряжении регионального правительства.

Согласно документу, в областной столице хотят разместить 10 станций велопроката. Каждая из них будет рассчитана на 10 велосипедов. Адреса расположения станций пока не известны.

Что касается крытого велотрека, то его хотят построить в районе стадиона «Самара Арена» - в границах Московского шоссе, Ракитовского шоссе, улиц Ташкентской и Демократической. Его мощность должна составить 800 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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