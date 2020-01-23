В Самаре студентам заменят бумажные зачетки на цифровые

23 Янв. 2020 2020-01-23T18:19:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Бумажные зачетные книжки уходят в прошлое. Теперь информацию о сданных зачетах и экзаменах, а также об оценках за них студенты смогут хранить в электронном формате. На цифровые зачетки в скором времени перейдут все учащиеся Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

- Новый сервис позволит облегчить жизнь всем. С одной стороны, студенты смогут видеть свои оценки в режиме онлайн и избавиться от проблем с недопукском к экзамену в случае потери зачетки, с другой — мы снимем большой пласт работы с сотрудников деканатов, - отметил проректор по учебной работе Андрей Гаврилов.

Как отмечают в вузе, электронные зачетки уже доступны в личных кабинетах студентов. Сразу отказываться от традиционных зачетных книжек не будут — этот процесс растянут на несколько этапов. Первыми цифровыми книжками начнут пользоваться студенты института двигателей и энергетических установок, института экономики и управления, а также юридического факультета. Остальных учащихся переведут на новую систему до сентября этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU