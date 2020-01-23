2020-01-23T19:06:02+03:00
Общество

В Самаре возле ПГУТИ открыли новый спорткомплекс с футбольным полем и крытым манежем

Первым удар по воротам нанес ректор вуза Дмитрий Мишин
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ПГУТИФото: ПГУТИФото: vk.com
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В четверг, 23 января, в Самаре открыли новый спорткомплекс «Звезда», который построили в рамках государственно-частного партнерства. Его разместили за корпусом Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) в районе пересечения Московского шоссе и улицы Советской Армии. В торжественной церемонии открытия спорткомплекса приняли участие студенты, ректор вуза Дмитрий Мишин, представители городских и областных властей, заслуженный ветеран «Крыльев Советов» Валерьян Панфилов и инвесторы проекта.

- Благодарю всех, кто участвовал в финансировании и строительстве комплекса. Открытие постоянной тренировочной базы позволит улучшить результаты спортсменов вуза, - отметил Дмитрий Мишин.

Почетные гости перерезали красную ленточку на футбольных воротах, а ректор вуза нанес по ним символический удар мячом. После этого стадион «Звезда» официально признали открытым. Отметим, что он включает в себя футбольное поле размером 65х48 метров с искусственным покрытием и крытый футбольный манеж 40х25 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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