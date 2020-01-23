В Самаре прокуратуре не понравился снег на дублере Московского шоссе

23 Янв. 2020 2020-01-23T19:31:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре прокуратура вновь решила проверить, как службы благоустройства убирают снег с дорог. Далеко не везде дорожники качественно выполняют свою работу. Так, в Промышленном районе сотрудники надзорного ведомства нашли лишний снег на дублере Московского шоссе.

- На дублере Московского шоссе от улицы Бубнова до дома № 278а по Московскому шоссе, а также на дублере магистрали возле дома № 83 по Московскому шоссе допущено сужение проезжей части. Снег с дороги своевременно убран не был, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

По данным надзорного ведомства, за содержание этих дорог отвечает ГКП Самарской области «АСАДО». Директора предприятия обязали устранить все выявленные нарушения. Также прокуроры направили материалы проверки в ГИБДД для возбуждения в отношении виновных лиц административных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU