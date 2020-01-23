2020-01-23T19:31:41+03:00
Общество

В Самаре прокуратуре не понравился снег на дублере Московского шоссе

Дорожники опечалили автомобилистов и надзорное ведомство плохой уборкой проезжей части
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Дорожники сузили проезжую часть, вовремя не убрав снегДорожники сузили проезжую часть, вовремя не убрав снегФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самаре прокуратура вновь решила проверить, как службы благоустройства убирают снег с дорог. Далеко не везде дорожники качественно выполняют свою работу. Так, в Промышленном районе сотрудники надзорного ведомства нашли лишний снег на дублере Московского шоссе.

- На дублере Московского шоссе от улицы Бубнова до дома № 278а по Московскому шоссе, а также на дублере магистрали возле дома № 83 по Московскому шоссе допущено сужение проезжей части. Снег с дороги своевременно убран не был, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

По данным надзорного ведомства, за содержание этих дорог отвечает ГКП Самарской области «АСАДО». Директора предприятия обязали устранить все выявленные нарушения. Также прокуроры направили материалы проверки в ГИБДД для возбуждения в отношении виновных лиц административных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Самарой предпринимательница выдавала себя за страхового агента и обманывала автомобилистов с полисами ОСАГО
В Самаре прокуратуре не понравился снег на дублере Московского шоссе
В Самаре возле ПГУТИ открыли новый спорткомплекс с футбольным полем и крытым манежем
В Самаре студентам заменят бумажные зачетки на цифровые
А кот Мостик у нас свой будет? Строители Крымского моста уже начали укрощать Волгу
"Ждите новых антистрессовых комочков": жена самарского олигарха занялась пристраиванием котиков
В Самаре следователи проведут проверку после падения наледи на 15-летнюю девочку
"С нами все становится понятным": Журналист КП-Самара стала победителем конкурса публикаций о финансах
В Самаре хотят построить крытый велотрек и 10 станций проката велосипедов
В Самаре из-за ремонта водопровода частично перекроют проезд на перекрестке Авроры/Дыбенко
Самарцев просят помочь в поиске незаконных контактных зоопарков
Обвиняемый в коррупции экс-замначальника Росгвардии Дмитрий Сазонов рассказал про свою тяжелую карьеру
На окраине Самары из-за «Лыжни России» перекроют две дороги
История «ожила»: самарские школьники «путешествуют» по фронтам с интерактивным календарем
Житель Самарской области игнорировал своего ребенка и угодил на 7 суток под арест
В Самаре отремонтировали поврежденный участок теплосети на Ново-Вокзальной
Проводил собрания в аварийных домах? В Самаре продолжается суд над экс-главой НОДа
В Самаре маркетолога компании будут судить за шесть коммерческих подкупов
Пересечет реку: в Самаре линию метро могут протянуть от Соцгорода до 18 км Московского шоссе
В Самаре водитель «Рено» сбил на «зебре» подростка и сам отвез его в больницу
«Крылья Советов» интересуются экс-вратарем сборной России Юрием Лодыгиным
В Тольятти двое бывших транспортных полицейских заставили мужчину нарвать коноплю и завели на него дело
Жители Самары вновь могут остаться без воды из-за образования шуги на Волге
Гандболистки «Лады» обыграли «Динамо-Синару» в матче чемпионата России