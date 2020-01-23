Под Самарой предпринимательница выдавала себя за страхового агента и обманывала автомобилистов с полисами ОСАГО

23 Янв. 2020 2020-01-23T20:13:56+03:00

Женщина оформляла документы от имени своих клиентов, а потом аннулировала их и получала деньги на свою карту

Изменить размер текста: A A

В Самарской области в скором времени предстанет перед судом 46-летняя индивидуальная предпринимательница, которая обманывала людей с полисами ОСАГО. От ее рук пострадали более 10 человек. На чистую воду женщину вывели после того, как в полицию обратилась одна из потерпевших.

Так, жительница поселка Новосемейкино в апреле 2018 года устроила ДТП, обе стороны оформили происшествие по «Европротоколу» без участия стражей порядка. В дальнейшем девушка обратилась в страховую компанию, но та отказалась выплачивать ей деньги, поскольку полис автомобилистки оказался недействительным. Его аннулировали в день оформления.

- Девушка обратилась в полицию и рассказала, что приобрела полис ОСАГО в офисе рядом со зданием, где регистрируют авто, у женщины, которая представилась страховым агентом. Полицейские предполагают, что подозреваемая получила деньги от девушки и оформила от ее имени страховые документы. После этого она аннулировала заявление на получение полиса, указав для возврата денег свою банковскую карту, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Сумма ущерба, причиненного мошенницей, составила 10 тысяч рублей. Стражи порядка завели на женщину уголовное дело. В ходе его расследования они выявили еще 12 подобных случаев обмана людей. Также предпринимательницу заподозрили в 8 эпизодах подделки документов. Сумма ущерба от ее действий превысила 86 тысяч рублей. Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела и направили его на рассмотрение в Красноярский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU