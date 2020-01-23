В Тольятти работник автозавода фотографировал свой половой орган и показывал его в соцсети

23 Янв. 2020 2020-01-23T21:02:04+03:00

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В Тольятти 23-летний работник автомобильного завода получил условный срок за желание прославить свой половой орган. Молодой человек выставил самую выдающуюся часть своего тела на всеобщее обозрение в соцсети. Правоохранителей она довела до возбуждения. Возбуждения уголовного дела. Об этом пишет TLTgorod.

Насколько известно, в 2018 году тольяттинец зарегистрировался в соцсети «Вконтакте» под вымышленным именем и сделал свою страницу открытой для всех интернет-пользователей. В апреле того же года молодой человек разместил там скачанное порно видео и фотографию своего полового органа. В мае парень повторил свой успех, поразив подписчиков еще тремя откровенными снимками.

На заседании в Автозаводском районном суде молодой человек признал свою вину и раскаялся в содеянном. Отметим, что судебно-психиатрическое исследование выявило у него шизоидные проявления: парень замкнут и ему трудно общаться с противоположным полом. Служители Фемиды признали молодого человека виновным в незаконном изготовлении порнографических материалов и их публичном распространении. Ему назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU