В Отрадном прокуратура нашла сайты по обучению кражам из магазинов
Отрадненские прокуроры провели мониторинг интернет-сайтов и нашли несколько интересных порталов. Размещенная на них информация настолько уникальна, что сайты хотят заблокировать. Дело в том, что эти интернет-порталы раскрывают способы совершения шоплифтинга — краж из магазинов. Но это не единственная находка, которою сделали прокуроры. Их внимание привлекли и паблики в соцсетях.
- В социальной сети «ВКонтакте» были выявлены три группы, где в свободном доступе находятся изображения нацистской атрибутики и символики, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.
Сотрудники надзорного ведомства направили в городской суд 6 исков с требованием заблокировать данные интернет-ресурсы. Сейчас они находятся на рассмотрении.
ИСТОЧНИК KP.RU