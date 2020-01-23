В Отрадном прокуратура нашла сайты по обучению кражам из магазинов

23 Янв. 2020 2020-01-23T21:26:12+03:00

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Отрадненские прокуроры провели мониторинг интернет-сайтов и нашли несколько интересных порталов. Размещенная на них информация настолько уникальна, что сайты хотят заблокировать. Дело в том, что эти интернет-порталы раскрывают способы совершения шоплифтинга — краж из магазинов. Но это не единственная находка, которою сделали прокуроры. Их внимание привлекли и паблики в соцсетях.

- В социальной сети «ВКонтакте» были выявлены три группы, где в свободном доступе находятся изображения нацистской атрибутики и символики, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Сотрудники надзорного ведомства направили в городской суд 6 исков с требованием заблокировать данные интернет-ресурсы. Сейчас они находятся на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU