Участок с дачами в поселке Прибрежный передадут в собственность Самары
Дачники поселка Прибрежный, который находится в Красноглинском районе Самары, скоро смогут оформить свои участки в собственность. Территорию площадью более 633 тысяч квадратных метров, где находятся дачи самарцев, передадут на баланс городской администрации. Об этом в твиттере сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.
- Росимущество прислало письменное поручение территориальному управлению. В ближайшее время участки будут оформлены в муниципальную собственность. Дачникам Прибрежного осталось подождать совсем недолго, - поделился народный избранник.
Отметим, что дачные участки находятся на землях лесного фонда, поэтому местные жители долгое время не могут оформить их в собственность. Они уже неоднократно обращались за помощью к чиновникам, депутатам и в суды. Теперь дачники вплотную приблизились к решению своей проблемы.
ИСТОЧНИК KP.RU