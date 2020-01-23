Участок с дачами в поселке Прибрежный передадут в собственность Самары

23 Янв. 2020 2020-01-23T22:45:38+03:00

Дачники Прибрежного уже давно добиваются перевода участков из лесного фонда в муниципальную собственность Фото: YouTube

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Дачники поселка Прибрежный, который находится в Красноглинском районе Самары, скоро смогут оформить свои участки в собственность. Территорию площадью более 633 тысяч квадратных метров, где находятся дачи самарцев, передадут на баланс городской администрации. Об этом в твиттере сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

- Росимущество прислало письменное поручение территориальному управлению. В ближайшее время участки будут оформлены в муниципальную собственность. Дачникам Прибрежного осталось подождать совсем недолго, - поделился народный избранник.

Отметим, что дачные участки находятся на землях лесного фонда, поэтому местные жители долгое время не могут оформить их в собственность. Они уже неоднократно обращались за помощью к чиновникам, депутатам и в суды. Теперь дачники вплотную приблизились к решению своей проблемы.

ИСТОЧНИК KP.RU