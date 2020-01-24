В Самаре ищут водителя серебристой легковушки, сбившего на улице Энтузиастов мужчину

24 Янв. 2020 2020-01-24T08:14:07+03:00

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В Самаре полицейские ищут очередного водителя, который устроил ДТП и уехал в неизвестном направлении. Так, во вторник, 21 января, около 20:00 на улице Энтузиастов, 1 под колеса неизвестного автомобилиста угодил 60-летний мужчина.

- По предварительным данным, за рулем легкового автомобиля, предположительно, кроссовера серебристого цвета находился мужчина. Он, двигаясь по улице Мориса Тореза со стороны улицы Авроры в направлении улицы Советской Армии, при повороте налево на разрешающий сигнал светофора наехал на пешехода. Мужчина переходил проезжую часть улицы Энтузиастов по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Сразу после этого водитель уехал с места ДТП, что касается пострадавшего, то он самостоятельно обратился с травмой руки в больницу. Медики назначили ему амбулаторное лечение.

Полицейские просят всех, кто что-либо знает о личности скрывшегося водителя, сообщить об этом в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(846)951-91-21, 89277566676, 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

ИСТОЧНИК KP.RU