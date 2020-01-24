2020-01-24T09:24:21+03:00
Спорт

Самарский ХК ЦСК ВВС с минимальным перевесом на выезде проиграл «Динамо»

«Летчики» боролись до самого конца, но обыграть противника им не удалось
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: ХК ЦСК ВВСФото: ХК ЦСК ВВС
Изменить размер текста:

В четверг, 23 января, самарский ХК ЦСК ВВС на выезде играл против «Динамо». Матч ВХЛ — Кубка Шелкового пути, который прошел в Санкт-Петербурге, «летчикам» выиграть, к сожалению, не удалось. Но боролись они до самого конца, уступив противнику всего одно очко - 4:5.

В первом периоде самарцы пропустили две шайбы, забив одну. Отличился Юзеев. Во втором периоде команды обменялись по одному голу. Второе очко ЦСК ВВС принес Степаненко. В третьем периоде самарцы еще два раза поразили ворота хозяев. Авторами голов стали Бикмуллин и Арбузов. Однако игроки «Динамо» тоже заработали два очка. В итоге благодаря забитым в начале матча шайбам победу одержала питерская команда.

- К ребятам вроде бы вопросов нет: по желанию и по самоотдаче. Но первый бросок в наши ворота - и сразу гол. Команда героически старается, но вратари у нас в новом году играют очень неуверенно, - прокомментировал матч главный тренер ХК ЦСК ВВС Александр Соколов.

Как сообщает пресс-служба самарского клуба, следующий матч «летчики» тоже проведут на выезде. В субботу, 25 января, они встретятся в Санкт-Петербурге с командой «СКА-Нева».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре фасад одного из домов украсят граффити в честь 75-летия победы
В Самарской области в 2020 году заработают еще 23 ФАПа и три офиса врачей общей практики
Самарцев просят помочь с выбором места для установки скульптуры «Аленький цветочек»
В Самаре водитель на «десятке» не пропустил 15-летнюю девочку на «зебре» и отправил ее в больницу
Подсчитают свиней и зачистят от кабанов буферную зону: в Самарской области продолжается борьба с вирусом АЧС
В Тольятти в доме на улице 40 лет Победы прикрыли игорный клуб
Самарский ХК ЦСК ВВС с минимальным перевесом на выезде проиграл «Динамо»
В Самаре ищут водителя серебристой легковушки, сбившего на улице Энтузиастов мужчину
Участок с дачами в поселке Прибрежный передадут в собственность Самары
В Отрадном прокуратура нашла сайты по обучению кражам из магазинов
В Тольятти работник автозавода фотографировал свой половой орган и показывал его в соцсети
Под Самарой предпринимательница выдавала себя за страхового агента и обманывала автомобилистов с полисами ОСАГО
В Самаре прокуратуре не понравился снег на дублере Московского шоссе
В Самаре возле ПГУТИ открыли новый спорткомплекс с футбольным полем и крытым манежем
В Самаре студентам заменят бумажные зачетки на цифровые