Самарский ХК ЦСК ВВС с минимальным перевесом на выезде проиграл «Динамо»

24 Янв. 2020 2020-01-24T09:24:21+03:00

«Летчики» боролись до самого конца, но обыграть противника им не удалось

Изменить размер текста: A A

В четверг, 23 января, самарский ХК ЦСК ВВС на выезде играл против «Динамо». Матч ВХЛ — Кубка Шелкового пути, который прошел в Санкт-Петербурге, «летчикам» выиграть, к сожалению, не удалось. Но боролись они до самого конца, уступив противнику всего одно очко - 4:5.

В первом периоде самарцы пропустили две шайбы, забив одну. Отличился Юзеев. Во втором периоде команды обменялись по одному голу. Второе очко ЦСК ВВС принес Степаненко. В третьем периоде самарцы еще два раза поразили ворота хозяев. Авторами голов стали Бикмуллин и Арбузов. Однако игроки «Динамо» тоже заработали два очка. В итоге благодаря забитым в начале матча шайбам победу одержала питерская команда.

- К ребятам вроде бы вопросов нет: по желанию и по самоотдаче. Но первый бросок в наши ворота - и сразу гол. Команда героически старается, но вратари у нас в новом году играют очень неуверенно, - прокомментировал матч главный тренер ХК ЦСК ВВС Александр Соколов.

Как сообщает пресс-служба самарского клуба, следующий матч «летчики» тоже проведут на выезде. В субботу, 25 января, они встретятся в Санкт-Петербурге с командой «СКА-Нева».

ИСТОЧНИК KP.RU