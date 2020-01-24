В Тольятти в доме на улице 40 лет Победы прикрыли игорный клуб

24 Янв. 2020 2020-01-24T09:51:30+03:00

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Недавно к полицейским Тольятти поступила информация о том, что в доме № 22 на улице 40 лет Победы незаконно работает игорный клуб. Стражи порядка наведались по этому адресу и действительно нашли там подпольную организацию.

- По версии следствия, в ноябре 2019 в доме на улице 40 лет Победы незаконно играли в азартные игры с помощью компьютеров, имеющих доступ в интернет. Все найденное в помещении оборудование было изъято, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По данному факту в СУ СК по Самарской области возбудили уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». Сейчас стражи порядка проверяют на причастность к созданию игорного клуба ранее не судимых 33-летнего мужчину и 45-летнюю женщину. Отметим, что за организацию и проведение азартных игр предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU